Премировать военных за уничтоженную вражескую технику начнут с марта

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев. "Степан Полторак подписал приказ об утверждении порядка и условий выплаты вознаграждений и механизма подтверждения выполнения отдельных задач во время АТО", - сказал Владислав Селезнев.

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Он объяснил, что за непосредственное участие в АТО военнослужащим выплачивается вознаграждение в размере 100% месячного денежного обеспечения, но не менее 3 тыс. грн в месяц. Вознаграждение также выплачивается во время пребывания на стационарном лечении после ранений, полученных в ходе АТО.

За успешное выполнение боевой задачи также предусмотрено вознаграждение: "Результаты выполнения боевой задачи определяются на основании документа высшего органа военного управления о постановке боевой задачи, боевого приказа командира части, журнала боевых действий и отчетного документа воинской части о выполнении боевой задачи, где указывается каждый военнослужащий, который принимал участие в выполнении задачи, а также приказа штаба АТО об оценке результатов выполнения задачи".

Селезнев разъяснил, что награда распределяется командиром между подчиненными подразделениями с указанием в приказе размера вознаграждения каждому должностному лицу. А о выплате вознаграждения издается соответствующий приказ командира части.

Также за непосредственное участие в боевых действиях после боевого приказа военнослужащим будет выплачиваться дополнительное вознаграждение в 1000 грн за каждые сутки участия в таких операциях.

Владислав Селезнев объяснил, что значит непосредственное участие в боевых действиях: "Это выполнение боевых задач в условиях непосредственного столкновения с противником, выполнение задач ракетными войсками и артиллерией по огневому поражению противника во время контрбатарейной борьбы, участие в проведении оперативной разведки, осуществление полетов в район АТО и контрразведывательное обеспечение воинских формирований и правоохранительных органов в районе АТО в условиях непосредственного столкновения с противником".

Также он сказал, что выплата вознаграждения осуществляется на основании подтверждения штаба АТО, боевого приказа, журнала боевых действий, боевого донесения и приказа командира воинской части.

Дополнительное вознаграждение выплачивается подразделению или отдельным личностям при наличии 3-х и более подтверждающих документов: журнала боевых действий, итогового боевого донесения командира подразделения, который выполнял задачу, а также данных фото/видео наблюдения с координатами места уничтожения техники.

Относительно же захваченной техники врага составляется акт оприходования трофейного имущества.

Также Владислав Селезнев отметил, что приказ министра предусматривает дополнительные вознаграждения для семей военнослужащих, которые во время выполнения боевой задачи попали в плен, пропали без вести или погибли.