Кабмин утвердил вознаграждения украинским военным за уничтоженную технику боевиков

Соответствующий документ подписал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает пресс-служба правительства.

"Тот, кто принимает участие в антитеррористической операции, получит вдвое большее денежное вознаграждение, чем в том случае, если он находится за пределами территории антитеррористической операции. За каждый день пребывания в бою, то есть выполнения боевой задачи, каждый военнослужащий: солдат, генерал - дополнительно получает 1000 гривен ", - сообщил он.

Отдельно определено денежное вознаграждение за успешное выполнение задания боевыми подразделениями и за уничтожение боевой техники российских террористов. Размер этих выплат привязан к минимальной заработной плате: "Если бригада успешно выполнила задание, она получает дополнительно 365 тысяч гривен, полк - 243 тысячи гривен, батальон - 121 тысячу гривен, рота - 60 тысяч гривен".

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Кроме того, сообщил он, за каждый уничтоженный боевой самолет российских террористов выплачивается 121 тысяча гривен, за систему залпового огня - 60 тысяч гривен, тактически-ракетные комплексы - 54 тысячи гривен, за каждый танк - 48 тысяч гривен, объект наземной артиллерии и боевую машину пехоты - по 42 тысячи гривен, за каждый уничтоженный переносной зенитно-ракетный комплекс - 30 тысяч гривен.

Постановление содержит также "дополнительный перечень военной техники российских боевиков, в случае уничтожения которой будут дополнительно премироваться украинские военнослужащие, пограничники, сотрудники Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям".

Яценюк также сообщил, что поручил Министру юстиции Украины, «чтобы уже завтра утром этот приказ был применен и вступил в действие».