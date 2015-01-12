Два транспортных коридора в зоне АТО перекроют из-за обстрелов – штаб
В связи с обстрелом позиций сил АТО украинские пограничники с 12 января временно прекратят пропуск людей и транспортных средств на транспортных коридорах «Донецк - Курахово» и «Донецк - Мариуполь».
Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
По его словам, движение по маршруту «Донецк - Курахово» будет прекращено 12 января с 17:20, а по маршруту «Донецк - Мариуполь» с 19:10.
Как отметил Лысенко, данные решения приняты для обеспечения безопасности мирных граждан в зоне проведения АТО.
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Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны с целью ограничения движения людей и грузов через линию разграничения в зоне проведения Антитеррористической операции установил 7 транспортных коридоров для въезда и выезда с оккупированной территории: «Луганск - Счастье - Новоайдар», «Луганск - Станица Луганская - Широкий», «Фащевка - Дебальцево - Артемовск», «Горловка - Артемовск», «Донецк - Курахово», «Донецк - Мариуполь (через Волноваху)», «Новоазовск - Красноармейск - Талаковка - Мариуполь».