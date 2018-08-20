Женитьба биорыбы

До сих пор считалось, что Путин - краб, и спорить с этим было трудно, хоть и возможно. Однако после того, как российский президент принял непосредственное участие в свадьбе министра иностранных дел Австрии госпожи (некоторые путают) Кнайсль, ситуация резко изменилась.

Так вышло, что новую ихтиологическую классификацию Путина ввел в оборот некто Хайнц Прешан, шеф-повар ресторана «Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße», в котором у Владимира Владимировича была запланирована свадьба. Именно Хайнц, в пылу предвкушения селфи с русским великаном, обмолвился, что на праздничной пьянке гостей будут угощать биорыбой. Многие удивились, что это за тварь такая, биорыба, но если посмотреть в снулые глаза Владимира Путина, тупо глядящие сквозь геополитические водоросли из его хладнокровной чекистской головы, то все вопросы отпадут сами собой.

Многие удивились, что это за тварь такая, биорыба, но если посмотреть в снулые глаза Владимира Путина, тупо глядящие сквозь геополитические водоросли из его хладнокровной чекистской головы, то все вопросы отпадут сами собой

Угощение биорыбой прошло на славу, хоть некоторые до последнего времени сомневались и постоянно искали подвох. Конспирологи подозревали, что свадьба ненастоящая, а невесту играет известный русский актер-экспат Жерар Депардье, отрабатывающий долг Кадырову. Сторонники теории заговора делали упор не столько на внешнее и общее массо-габаритное сходство Депардье и госпожи (многие по-прежнему путают) Кнайсль, сколько на тот факт, что чужого человека к пресловутому танцу с биорыбой просто не допустили бы по соображениям безопасности: каждое неловкое движение грозило маленькому танцору переломом шейки бедра, а в возрасте Владимира Владимировича с такими вещами уже не шутят.

Оптимисты, наоборот, считали, что свадьба была как раз настоящая, но истинным женихом был сам Путин: завидный холостяк, за которым сохнут бабы по всему миру, не мог упустить возможность породниться с, мягко говоря, правопопулистской Австрийской народной партией, чьей ставленницей является госпожа (ну, вы в курсе) Кнайсль, прославившаяся не только своей красотой, но и непримиримой борьбой с мировым сионизмом. Косвенным подтверждением женитьбы биорыбы может служить личность назначенного жениха - сомнительного бизнесмена, который, по утверждению пресс-секретаря Пескова, раньше занимался дзюдо, и тем породнился с Путиным до такой степени, что невесте подчас трудно их различить. Опять же, подарки - ну на хрена австрийской семье нужен самовар, не говоря уже про старинную масловыжималку? То ли дело, мол, Путин: придет вечером домой, разденется догола и давай масло выжимать...

Отдельная тема - репертуар кубанского казачьего хора, развлекавшего участников пьянки фашистской народной песней «Розпрягайте, хлопці, коней та лягайте спочивать», особенно с учетом второй половины первого куплета: «А я піду в сад зелений москаля в землі ховать». Ну что это, зачем? Непонятно. Известно только, что после этой песни Путин порывисто вскочил, тепло попрощался с молодыми, расписался гвоздем на свадебном автомобиле, крикнул «горько, блд», и заперся в лимузине. Такое чувство, будто он знал фашистский язык, но это невозможно. Так возникла гипотеза, что российский президент опять использовал двойника.

Новый триумф биорыбы на международной арене вызвал у русских людей невероятное счастье, совет да любовь. Заговорили о свадебной дипломатии, о том, как Европа Путина в дверь, а он в окно с казачьим хором и медведями, о «политике новой искренности»

Как бы там ни было, новый триумф биорыбы на международной арене вызвал у русских людей невероятное счастье, совет да любовь. Заговорили о свадебной дипломатии, о том, как Европа Путина в дверь, а он в окно с казачьим хором и медведями, о «политике новой искренности», о том, как все евроиностранцы вплоть до Шредера наперебой зовут Путина на свадьбы, именины и крестины, и даже сам Трамп подумывает выгнать, наконец, постылую Меланью, чтобы быстро жениться в сентябре и пригласить Путина на мальчишник, а также дружком.

Зачем австрийская свадьба была нужна биорыбе - понятно, зачем молодоженам - в общем-то, тоже. В данном отдельно взятом случае нельзя, конечно, исключать, что госпожа Кнайсль брякнула о приглашении, не подумав, а потом отыгрывать назад, рискуя получить «новичок» от отвергнутого гостя прямо в свадебный торт, было уже поздно, но кого это теперь волнует? Бесплатные масловыжималки бывают только у Путина, но стоят они слишком дорого.

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Всех желающих помочь украинской армии сделать путинские танцульки менее резвыми, а его партнеров - более разборчивыми, просят обращаться в фонд «Повернись живим».

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Василий Рыбников