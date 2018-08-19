Путин может поехать в Берлин на свадьбу экс-канцлера Германии Шрёдера – СМИ

По информации СМИ, церемония бракосочетания Герхарда Шредера и кореянки Ким Со Ен назначена на 5 октября.

Президент РФ Владимир Путин в октябре может поехать в немецкую столицу, чтобы стать гостем не свадьбе бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и кореянки Ким Со Ен.

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на немецкое издание Bild.

"Путин может скоро снова прибыть в Германию, правда, в частном порядке. В Берлине ходят слухи, что в октябре он может присутствовать на свадьбе своего друга Герхарда Шрёдера", - пишет издание в материале, посвященном вчерашнему визиту Путина в Берлин и переговорам с канцлером Ангелой Меркель.

По информации Bild, церемония бракосочетания Шредера и Ким Со Ен назначена на 5 октября в одном из отелей в центре Берлина.

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера Германии в 1998-2005 годах.

Как известно, будучи канцлером Германии Шредер был близок с Путиным, и присоединился к российско-немецкому газовому проекту вскоре после того, как ушел со службы в 2005 году.

В прошлом году он был назначен председателем совета директоров компании "Роснефть", что вызвало критику со стороны канцлера Ангелы Меркель. Шрёдер неоднократно выступал с критикой санкций против России, введенных Западом.

Накануне сообщалось, что Путин посетил свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль. Вместе с российским президентом на церемонию приехал и Кубанский казачий хор.

Чтобы Путин попал на свадьбу задействовали 500 полицейских, стоимость его визита для полиции составила 250 тысяч евро.

Представитель австрийского МИД назвал приезд президента России рабочим визитом и отметил, что это будет "личный визит на частный праздник, из которого не следует делать вывод об изменении внешнеполитической позиции Австрии".