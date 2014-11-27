В Раде создали шесть фракций и две депутатские группы

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Гройсман объявил о создании фракций партии «Народный фронт», Объединения «Самопомич», «Оппозиционного блока», Радикальной партии Олега Ляшко, партии «Батькивщина».

По словам Гройсмана, во фракцию «Народного фронта» вошли 83 народных депутата, ее возглавил Александр Турчинов; во фракцию “Самопомич” вошли 32 народных депутата, ее возглавил Олег Березюк; во фракцию "Оппозиционного блока” вошли 40 народных депутатов, ее возглавил Юрий Бойко; во фракцию Радикальной партии вошли 22 депутата, ее председатель - Олег Ляшко; во фракцию “Батькивщина” вошли 19 депутатов, ее возглавила Юлия Тимошенко.

Читайте такжеСтали известны имена председателей всех фракций в новой Раде

Гройсман также отметил, что заместителями председателя фракции “Самопомич” избраны Олег Лаврик и Егор Соболев, от «Оппозиционного блока» избрали Александра Вилкула, Сергея Левочкина и Юрия Воропаева, Радикальной партии Андрея Лозового и Валерия Вощевского.

Позже Гройсман объявил о создание в парламенте фракции "Блока Петра Порошенко" в составе 146 депутатов .

Как передает корреспондент УНИАН , Гройсман также объявил, что председателем фракции избрано Юрия Луценко; первым заместителем председателя - Игоря Кононенко; заместителями - Мустафу Найема, ​​Юрия Гринева, Тараса Кутового, Андрея Павелко, Николая Томенко.

Кроме того, председатель рабочей группы по подготовке первой сессии Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Гройсман объявил о создании в парламенте депутатской группы "Экономическое развитие" и "Воля народа".

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в группу "Экономическое развитие" вошло 19 народных депутатов. Председателем группы избрано Виталия Хомутынника, а его заместителем - Евгения Геллера.

В группу "Воля народа" вошло 19 депутатов. Председателем группы является Игорь Еремеев.