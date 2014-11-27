На заседание ВР прибыли премьер-министр и Президент

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов объявил, что кроме них также в сессионном зале присутствуют частности, экс-президенты Украины, экс-депутаты, председатель и судьи Конституционного Суда, генеральный прокурор, глава Нацбанка и ЦИК.

Кроме того, в сессионный зал прибыл мэр Киева Виталий Кличко, представители церквей и дипломатического корпуса.

Все присутствующие вместе минутой молчания почтили память погибших гражданских и военнослужащих.