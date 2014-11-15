Участники коалиционных переговоров "забыли" о депутатской неприкосновенности - Соболев
04:13, 15 ноября 2014Политика
0
В рабочем варианте коалиционного соглашения, которая была обнародована в пятницу вечером, исчезло обязательство отменить депутатскую неприкосновенность.
Соболев пообещал выяснить, почему и благодаря кому исчезло это обязательство
/ sumynews.tv
/ sumynews.tv
Об этом на своей странице в Facebook пишет будущий депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.
"А я в это время выясню, какого черта и благодаря кому из документа исчезло обязательство отменить нашу неприкосновенность. Хотя в понедельник представители и Блока Порошенко, и Народного фронта, и Радикальной партии, Батькивщины и согласились, что такое обязательство должно быть вписано в договор. За слова надо отвечать", - написал Соболев.
Читайте такжеНа сайте партии Порошенко опубликовали рабочую версию коалиционного соглашения
Вместе с тем он напомнил, что этот документ - всего лишь проект. Его подпишут после выслушивания критики, предложений и идей избирателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter