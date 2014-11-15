Участники коалиционных переговоров "забыли" о депутатской неприкосновенности - Соболев

Об этом на своей странице в Facebook пишет будущий депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.

"А я в это время выясню, какого черта и благодаря кому из документа исчезло обязательство отменить нашу неприкосновенность. Хотя в понедельник представители и Блока Порошенко, и Народного фронта, и Радикальной партии, Батькивщины и согласились, что такое обязательство должно быть вписано в договор. За слова надо отвечать", - написал Соболев.

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Вместе с тем он напомнил, что этот документ - всего лишь проект. Его подпишут после выслушивания критики, предложений и идей избирателей.