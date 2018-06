МИД Швеции: Признание Россией фейковых "выборов" - это пощечина Евросоюзу

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в своем Twitter.

"Если Кремль признает эти фейковые выборы Донбасса - это пощечина ЕС и всем, кто поддерживал и верил в Минские соглашения", - написал Бильдт.

And the Moscow statement on fake Donbass elections is totally contrary. Clear violation of Minsk agreement. http://t.co/p5KIMIrJjD

Он назвал заявление МИД РФ относительно "уважения к выбору жителей Востока" вполне противоречивым".

If Kremlin recognises these fake Donbass elections it's a slap in the face of the EU and all that supported and believed in Minsk agreement.