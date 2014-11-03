МИД Швеции: Признание Россией фейковых "выборов" - это пощечина Евросоюзу
Признание Россией фейковых "выборов" на Донбассе станет пощечиной Евросоюзу и всем, кто верил в "минские договоренности".
Об этом заявил экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в своем Twitter.
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"Если Кремль признает эти фейковые выборы Донбасса - это пощечина ЕС и всем, кто поддерживал и верил в Минские соглашения", - написал Бильдт.
And the Moscow statement on fake Donbass elections is totally contrary. Clear violation of Minsk agreement. http://t.co/p5KIMIrJjD
- Carl Bildt (@carlbildt) November 3, 2014
Он назвал заявление МИД РФ относительно "уважения к выбору жителей Востока" вполне противоречивым".
If Kremlin recognises these fake Donbass elections it's a slap in the face of the EU and all that supported and believed in Minsk agreement.
- Carl Bildt (@carlbildt) Январь 2, 2014
"(Это) четкое нарушение минских соглашений", - заявил Бильдт, передает Украинская правда.
Как известно, российский МИД заявил, что РФ уважает волеизъявление жителей Юго-Востока", а избранные на них "представители" якобы "получили мандат для решения практических задач по восстановлению нормальной жизни в регионах".
Ни Украина, ни Запад не признают "голосования", организованного боевиками, и указывают на то, что оно противоречит "минским договоренностям".
Запад уже пригрозил России новыми санкциями за признание этих "выборов".