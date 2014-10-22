Бильдт: 26 октября украинцы решают судьбу не только Украины, но и России, и Европы

Об этом написал в своей статье бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Его цитирует "Новый Регион".

Шведский политик напомнил: «Украина оказалась худшим из всех постсоветских государств, где кумовство и коррупция сорвали производственный потенциал, в результате чего страна оставалась дальше и дальше позади других посткоммунистических стран с переходной экономикой. Наиболее заметным является сравнение с Польшей: в независимости от того, что обе страны имели примерно одинаковый ВВП на душу населения, сегодня Польша более чем в три раза опережает.

«Оранжевая революция в 2004 году была провалом для большинства украинцев, – уверен он. – Желанного разрыва с прошлым не произошло, так как политическая борьба среди новых лидеров страны заблокировала реализацию любых серьезных реформ».

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В то же время Бильдт отмечает, что Украина начала вести переговоры с Европейским Союзом о зоне свободной торговли и соглашении об ассоциации с 2007 года, и они были завершены в начале 2012 года.

«Активнее, чем ранее, Кремль начал наступление, чтобы отвернуть Украину от соглашения с ЕС, которое было поддержано даже при Януковиче и его Партии регионов. Остальное – отказ Януковича от соглашения с ЕС, народное восстание, которое вытеснило его в ответ, два нашествия России и тысячи людей, убитых в восточном Донбассе, – это история», – подвел итог автор статьи.

По мнению Бильдта, западные санкции против России, безусловно, подчеркнут серьезность, с которой ЕС и США рассматривают усилия Путина, направленные на подрыв основных принципов европейской безопасности и международного права.

«Но даже ослабленная Россия все равно будет иметь сильную власть в ее непосредственной близости. В конце концов, только сила и решимость Украины может блокировать ревизионистские амбиции России», – уверен швед.

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По его мнению, «выборы в воскресенье должны привести к правительству, которое действительно решительно проведет радикальную реформу в стране». В этом случае Бильдт прогнозирует активную поддержку Украины международным сообществом, в том числе и посредством финансирования, «и если эта повестка дня пройдет успешно, ревизионистская ставка Кремля будет заблокирована, и может стать началом крайне необходимой волны реформ в самой России».

«Но если реформа не удастся, мало кто сомневается, что Кремль будет продолжать свою политику, пока не достигнет своих целей в Киеве. Путин не спешит, но он четко знает, чего он хочет», – предупреждает он. – «Ревизионизм может превратиться в прямой реваншизм…».

«К этому времени может уже быть слишком поздно, чтобы остановить сползание к более широкой конфронтации. Именно поэтому появление сильной и демократической Украины после десятилетий неудач нужно сейчас. Выборы в это воскресенье имеют решающее значение для Украины, но она также является ключом к поощрению трансформации России в настоящего члена демократической европейской семьи», – надеется Бильдт.