СБУ задержала гражданина России, обвиняемого в организации протестов Нацгвардии (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сегодня на брифинге в Киеве.

По словам главы СБУ, 23 октября задержан гражданин РФ, он представлялся генералом ФСБ, «фамилия его Гречишкин, имеет удостоверение заместителя генерального редактора «Российских новостей», имеет удостоверение помощника депутата Госдумы», - заявил он.

«Мы докладываем, что именно этот кукловод, проживая последний месяц в Киевской области, организовывал и координировал такие правонарушения: провокации, инспирирование так называемых протестных акций Нацгвардии под Администрацией президента», - отметил Наливайченко, отметив, что «он дает показания и будет допрошен вместе с другими кукловодами, которые никакого отношения к нашему гражданству не имеют, но имеют намерения и совершают преступления на нашей территории».

Читайте такжеПорошенко рассказал, кто виноват в пикете Нацгвардии под АП«Именно этот гражданин РФ организовывал и причастен к вывозу тел погибших граждан России с территории Луганской и Донецкой областей, это доказано и нами задокументировано и есть в наших делах, непосредственно контактировал с террористами», - подчеркнул глава СБУ.

«Именно он скрывал преступления против человечности и участвовал в них», - добавил Наливайченко.