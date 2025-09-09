Дожди в столице прекратятся, а днем температура будет повышаться до комфортной.

В ближайшие дни в Киеве будет сухо, тепло и довольно солнечно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в течение 9-13 сентября погода на Киевщине и в городе Киеве обусловит поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается. Только сегодня, 9 сентября, местами есть вероятность дождей летнего характера. Это будут кратковременные и различные по интенсивности дожди - от небольших до умеренных, с неравномерным распределением по территории. днем местами осадки будут с грозой.

Ветер в ближайшие дни будет умеренный, а температура не претерпит ощутимых изменений. Ночью и утром будет прохладно, а днем воздух будет прогреваться до комфортных отметок.

"Предполагаем по области ночью минимальную температуру +10°...+16°, днем максимальную +21°...+26°. В столице, как всегда, меньшее расхождение температуры: ночью +12°...+15°, днем +24°...+26°", - говорят в Укргидрометцентре.

Погода в Украине - прогноз синоптика Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине в ближайшие дни температура также не претерпит существенных изменений. Колебания, конечно, будут, но не кардинальные. 10 сентября дожди пройдут на юге Украины, а 11 и 12 сентября будет дождливо на западе страны.

