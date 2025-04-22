Красивое явление заметили в небе над Сумской областью.

В Украине вечером 21 апреля можно было увидеть полярное сияние. Об этом сообщает Сумской областной центр по гидрометеорологии.

В частности, розовое свечение заметили в небе над Сумской областью. Синоптики показали несколько снимков полярного сияния над конотопом.

Полярное сияние в Украине

Отметим, что в последние годы полярное сияние можно было наблюдать уже не единожды. Например, в мае прошлого года розовое свечение заметили в небе Сумской и Черниговской областях. Впечатляющее явление также посчастливилось увидеть жителям Киевской и Харьковской областей.

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В августе прошлого года во многих областях Украины видели пурпурный свет в сочетании с метеорным потоком Персеиды. А в октябре 2024 полярное сияние в Украине наблюдалось дважды - 8 и 10 числа. Свечение было настолько интенсивным, что его заметили даже в Одесской области.

Справка УНИАН. Полярное сияние, также известное как северное или южное сияние (в зависимости от полушария) - это яркое атмосферное явление, которое возникает из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. В результате этих столкновений и высвобождается энергия в виде света.

Чаще всего полярное сияние наблюдается в приполярных регионах — таких как север Канады, Норвегии, Исландии и Финляндии.

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