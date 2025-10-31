Во многих областях сегодня будет очень ветрено.

В Украине октябрь завершается ветреной погодой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"31 октября в большинстве западных, северных и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Погода 31 октября - прогноз на сегодня

31 октября через территорию Украины быстро будет перемещаться атмосферный фронт и над нами будет происходить смена воздушных масс. Ветер будет сильным, однако будет нести теплый как для этого времени воздуха. Давление днем будет расти.

В течение суток ожидается облачная погода с прояснениями. В северных областях, а также и на востоке страны, Полтавщине и Днепропетровщине пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в северных, большинстве западных и Винницкой областях порывы его будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, на востоке страны 1-6° тепла. Днем воздух будет прогреваться до 9-14°, в южной части 15-20°. В Карпатах днем без осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-5°.

