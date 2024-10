Адель также не сдержала слез во время встречи со знаменитостью.

Известная канадская певица Селин Дион, у которой обнаружили синдром мышечной скованности, впервые за долгое время вышла на публику. Знаменитость показалась на выступлении у другой звезды - исполнительницы Адель.

56-летнюю тяжелобольную Дион заметили на концерте коллеги в Лас-Вегасе 25 октября. Когда Адель исполняла свой хит "When We Were Young", она спустилась со сцены в зал к зрителям. Она увидела Селин и сразу бросилась ей в объятия под громкие аплодисменты присутствующих.

Обе звезды были очень растроганы встречей и не смогли сдержать слез. Дион поцеловала руку артистке и отпустила ее продолжать выступление. Зрители, сидевшие рядом с Селин сняли трогательный момент и обнародовали в сети.

Даже когда Адель ушла на сцену, певица еще долго не могла остановиться плакать. Она вытирала слезы платком, а ее 14-летние сыновья Нельсон и Эдди поддерживали маму после эмоционального момента.

В дополнение, Адель, поднявшись на сцену, призвала весь зал поддержать больную коллегу громкими овациями. Она также подчеркнула, что Дион - ее кумир, а она сама является наиболее преданной ее поклонницей. Со слезами на глазах Селин поднялась и поблагодарила исполнительницу и всех присутствующих воздушными поцелуями.

Что известно о болезни Дион

Синдром мышечной скованности у артистки обнаружили в 2022 году, однако, по ее словам, первые симптомы она почувствовала еще в 2008 году. Как известно, редкое заболевание звезды не лечится.

Современная медицина позволяет замедлить его развитие, но приступы все равно остаются. Это заболевание приводит к ригидности мышц, двоению в глазах и человек почти не может двигаться. Во время приступов у Селин сковывает тело и она страдает от невыносимой боли.

Напомним, ранее у Селин Дион случился судорожный приступ прямо посреди съемок. Жуткие кадры показали в документальном фильме о певице.

