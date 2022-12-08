Артистка со слезами на глазах сообщила эту неприятную новость.

Канадская певица Селин Дион поделилась с поклонниками печальной новостью - у нее диагностировали неизлечимую болезнь.

На своей странице в Instagram знаменитость призналась, что у нее редкий "синдром мышечной скованности", из-за которого 54-летняя певица страдает от мышечных болей, спазмов и не может петь. В перспективе ей грозит поражение мышц лица, невозможность передвижения и приема пищи.

В связи с этим недугом Селин решилась отменить свой концертный тур. Она добавила, что с ней работают врачи, однако пока не изобретено лекарство, которое вернуло бы ее к привычной жизни.

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"К сожалению, эти спазмы влияют на каждый аспект моей повседневной жизни, иногда вызывая трудности при ходьбе и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла. Мне больно говорить вам сегодня, что я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале", – призналась Селин.

Болезнь Селин Дион

Певица впервые намекнула на болезнь в январе этого года, когда отменила свои концерты. Она отметила, что этим недугом страдают более миллиона человек. Сейчас она на пути к выздоровлению, однако после болезненных спазмов ей требуется намного больше времени прийти в себя, чем она рассчитывала.

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