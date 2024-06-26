Страшные кадры показали в документальном фильме о певице.

Знаменитая канадская певица Селин Дион, которая уже много лет страдает от синдрома мышечной скованности, 25 июня запремьерила документальный фильм о себе. В картине "I Am: Celine Dion" звезда рассказала о своей неизлечимой болезни.

В фильме также показана ужасная сцена, как прямо во время съемок у знаменитости случился приступ. Как известно, редкое заболевание артистки не лечится. Современная медицина позволяет замедлить его развитие, но приступы все равно остаются. Во время них у Селин сковывает тело, она не может двигаться и страдает от боли.

Как пишет издание Page Six, страшная сцена в фильме начинается с осмотра у врача. Медик оценивает состояние певицы.

"Частью болезни является то, что как только начинается сокращение, иногда сигнал, что есть потребность в освобождении - не поступает и поэтому мышца остается в сжатом положении", - говорит терапевт.

В этот момент тело исполнительницы начинает спазмировать и, чтобы облегчить ее боль, врач кладет ее на массажное кресло. В этот момент происходит сильный приступ. Медики приносят лекарства, чтобы успокоить ее нервную систему. Дион плачет и дрожит от боли, и не может пошевелиться. После оказания врачебной помощи артистке становится лучше, и она постепенно успокаивается.

Врач предположил, что причиной приступа могло стать пение Селин. Дело в том, что за день до приступа знаменитость была в студии и тренировала свой голос. Специалист добавил, что такие действия слишком "стимулируют мозг".

"Ну что я буду делать, если я не могу получить стимул от того, что я люблю, тогда я выйду на сцену, и вы, например, поставите на меня пульсоксиметр и перевернете меня на спину?" - заявила Дион.

В фильме она неоднократно говорит о своей жажде жизни и стремлении вернуться на сцену. Однако пока что это невозможно, и поэтому звезда продолжает заниматься здоровьем.

Напомним, ранее Селин Дион призналась, что принимала смертельную дозу лекарств из-за болезни.

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