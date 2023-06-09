Маркус призвал пользователей сохранять режим "тишины" и не верить российской ИПСО.

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус ("Магура") записал отдельное обращение к гражданам по поводу событий на фронте. Именно этой бригаде эксперт BILD Юлиан Рёпке приписал потерю нескольких танков Leopard 2 и более десятка БМП Bradley в ходе боев на Запорожском направлении. Но стоит отметить, что данные военного обозревателя не подтверждены, а россияне активно тиражируют вокруг этих слухов собственные фейки, преувеличивая потери ВСУ в технике.

В Instagram Маркус призвал пользователей сохранять режим "тишины". "Лучше просто помолчите, чтобы потом не пришлось извиняться", - обратился Маркус. Свое видео боец подписал кратко: "Не раскручивайте российскую ИПСО". Каких-либо других подробностей он не стал озвучивать.

Потери Украины - последние новости

Накануне ресурс украинских OSINT-исследователей DeepState подтвердил уничтожение россиянами не менее 4 БТР и, по меньшей мере, одного Leopard 2A4 возле Малой Токмачки на Запорожском направлении в ходе боев в ночь на 7 июня.

По мнению обозревателей, бойцы потерпели поражение из-за аэроразведки ВС РФ, которая успела обнаружить движение колонны защитников и навела по ней артиллерию.

В свою очередь, эксперт BILD Юлиан Рёпке без ссылок на какие-либо источники заявил 9 июня о потере 47-й механизированной бригадой ВСУ по меньшей мере двух танков Leopard и 13 БМП Bradley.

Контрнаступление ВСУ - главное

Накануне The Washington Post со ссылкой на анонимные источники заявило о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. На что заместитель министра обороны Анна Маляр ответила, что украинская армия заставила оккупантов на этом участке "перейти в активную оборону".

В то же время в сети распространяется видео побега оккупантов с первой линии обороны где-то под Запорожьем.

По словам начальника разведцентра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, основной удар в контрнаступлении пока не нанесен, скорее всего, речь идет о поиске возможных точек прорыва обороны. При этом ВСУ также необходимо укреплять свои крылья и фланги.

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