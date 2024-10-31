Константин Октябрьский показал последствия обстрела.

Известный украинский актер Константин Октябрьский сообщил ужасную новость. В ночь на 30 октября во время обстрела Киева оккупантами пострадала квартира артиста.

В своем Instagram знаменитость рассказал, что в его дом попал российский дрон. Силы ПВО сбили вражеский "шахед", но его обломки упали на многоэтажку в Соломенском районе. Оказалось, что это дом, в котором жил Октябрьский вместе с женой и детьми.

Кинозвезда поделился жуткими кадрами, на которых продемонстрировал последствия вражеского удара по столице. На фото видно, что пострадало большое количество квартир. В частности, и жилье артиста претерпело значительные разрушения.

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В подписи к кадрам Константин сообщил, что, к счастью, с ним и его родными все хорошо. На момент атаки они находились в безопасном месте.

"Это наш дом... Слава Богу, мы целы. К сожалению, квартире торба", - написал Октябрьский.

Что известно об Октябрьском

Он известен своей работой на украинских телеканалах, в частности как ведущий программы "Орел и решка. Шопинг", а с 2020 года является ведущим утреннего шоу "Утро дома" на канале "Дом".

Октябрьский также появлялся в различных популярных украинских сериалах, среди которых "Крепостная", "Первые ласточки", "Госпиталь" и "Центральная больница". В его карьере есть и драматические роли, как, например, в сериале "Год собаки", и комедийные, как в сериале "Лучшая неделя моей жизни".

Напомним, ранее дом известного украинского музыканта разрушила ракета. Исполнитель песен "Утро начинается не с кофе", "Интертоп" Николай Пацюк рассказал, что чудом остался жив во время атаки захватчиков 8 июля.

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