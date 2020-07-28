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Поклонники Тины Кароль неоднозначно отреагировали на ее появление в метро в прозрачной юбке

15:26, 28 июля 2020
Звезды
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Тина Кароль / фото УНИАН

Звезда в полупрозрачной бежевой юбке и серой блестящей кофте проехалась на эскалаторе в киевском метро. 

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"Обычный день, просто едем", - сказала Тина.

Фанаты отреагировали на такое появление Тины и оставили свои комментарии под видео.

"Что-то Тина пирожков на карантине ела много", "Все как обычно! Просто Тина Кароль, просто в киевском метро", "Обычный день для певицы, в своей роли. Ничего не обычного. Обычный человек. Обычная профессия", - написали поклонники.

Тина Кароль в киевском метро во время съёмок ко Дню Независимости Украины для телеканала «Украина»! Тина отшутилась: «Обычный день. Просто едем». Во время выступления певица исполнила свои хиты «Україна – це ти», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ноченька», «Выше облаков», «Иди на жизнь». Телеверсию праздничных перформансов украинских звёзд на разных локациях Киева зрители увидят уже 24 августа на телеканале «Украина». #тинакароль

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Как сообщал УНИАН, Тина Кароль с минимальным макияжем показала крупным планом молодое лицо.

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