Поклонники Тины Кароль неоднозначно отреагировали на ее появление в метро в прозрачной юбке

Тина Кароль в киевском метро во время съёмок ко Дню Независимости Украины для телеканала «Украина»! Тина отшутилась: «Обычный день. Просто едем». Во время выступления певица исполнила свои хиты «Україна – це ти», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ноченька», «Выше облаков», «Иди на жизнь». Телеверсию праздничных перформансов украинских звёзд на разных локациях Киева зрители увидят уже 24 августа на телеканале «Украина». #тинакароль

