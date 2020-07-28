Поклонники Тины Кароль неоднозначно отреагировали на ее появление в метро в прозрачной юбке
Украинская певица Тина Кароль приняла участие в съемках концерта ко Дню Независимости Украины.
Звезда в полупрозрачной бежевой юбке и серой блестящей кофте проехалась на эскалаторе в киевском метро.
Читайте такжеТина Кароль засветила упругую грудь в откровенном платье
"Обычный день, просто едем", - сказала Тина.
Фанаты отреагировали на такое появление Тины и оставили свои комментарии под видео.
"Что-то Тина пирожков на карантине ела много", "Все как обычно! Просто Тина Кароль, просто в киевском метро", "Обычный день для певицы, в своей роли. Ничего не обычного. Обычный человек. Обычная профессия", - написали поклонники.
Тина Кароль в киевском метро во время съёмок ко Дню Независимости Украины для телеканала «Украина»! Тина отшутилась: «Обычный день. Просто едем». Во время выступления певица исполнила свои хиты «Україна – це ти», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ноченька», «Выше облаков», «Иди на жизнь». Телеверсию праздничных перформансов украинских звёзд на разных локациях Киева зрители увидят уже 24 августа на телеканале «Украина». #тинакароль
Как сообщал УНИАН, Тина Кароль с минимальным макияжем показала крупным планом молодое лицо.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram