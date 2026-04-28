Тина Кароль резко ответила Огневич на её скандальное заявление о внешности

Артистка высказала своё мнение.

Известная украинская певица Тина Кароль отреагировала на слова другой известной артистки Златы Огневич о том, что секрет красоты звезд – в деньгах.

В интервью YouTube-проекту Okay Eva Злата Огневич отметила, что секрет красоты украинских звезд – в количестве вложенных в уход денег. Во время дискуссии Огневич с ведущей они упомянули имя Тины Кароль как артистки, которая с возрастом выглядит все лучше и лучше. Отметим, что в сети певиц постоянно сравнивают: их творчество, внешность и т. д.

"У нас просто есть деньги, чтобы за собой ухаживать. Образ жизни – а это очень четкая дисциплина, потому что без нее ничего не будет. Это питание, тренировки, сон. Косметолог не раз в полгода, а постоянные процедуры. Очень качественная уходовая косметика", – сказала Злата Огневич.

Ее слова вызвали широкий резонанс в сети, где поклонники звезд начали обсуждать ответ артистки.

Тина Кароль не согласилась с высказыванием Огневич и написала свое мнение в комментариях.

"Деньги не делают человека красивым. Стимул и желание быть лучшей версией себя – это порождает дисциплину, системность. Фигура и кожа – это ваши привычки и образ жизни… Причинно-следственная связь в другом!" – отметила Тина Кароль.

Также Злата Огневич добавила, что считает Тину Кароль очень трудолюбивой, но отметила, что не хотела бы себе такую подругу.

