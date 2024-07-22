Скандальная блогерша Алхим и актер Цимбалюк развлекались под российские песни

Блогеры танцевали под русскоязычные хиты.

Одиозная инфлюенсер Анна Алхим вместе с известным украинским актером Тарасом Цимбалюком на днях отдыхали в компании друзей под песни российских исполнителей.

Блогеры Алина Доротюк и Богдан Беспалов мгновенно отреагировали на видео, которое Анна Алхим опубликовала в сториз в своем Instagram.

"Тарас Цимбалюк, Алхим под Земфиру и другую русскую музыку. Ну вы поняли... Так что услышите не раз еще про "братские народы" и "хороших русских". Алхим то понятно, а вот Цимбалюк так же соловьиной поет в интервью, какой он украинец до мозга костей... Цимбалюк - ты дно и лицемер! Знайте на кого вы подписаны", - прокомментировал Беспалов в своем блоге.

Видео дня

Журналистка Алина Доротюк также не обошла стороной эту скандальную тему. Она первой заметила двойные стандарты блогера и актера.

"Тарас Цимбалюк тусит под песни российских исполнителей. К слову, Сергей Мазаев, тот что поет про Арбат, был одним из тех артистов, которые топили за Путина и его режим на последних президентских выборах. Я попросила о комментарии у Тараса, но он отказался комментировать эту ситуацию. Морали не будет. Есть только выводы. К сожалению, неутешительные".

Журналистка также отметила, что не нужно поклонникам писать о том, что это домашнее видео, ведь Анна Алхим и Тарас Цимбалюк являются публичными людьми и должны фильтровать собственный контент, тем более в период полномасштабного вторжения.

"Не нужно писать, что это домашнее видео. Что хотят, то и слушают. Это видео было опубликовано на многотысячную аудиторию в Instagram. Ответственность за свою публичность перед аудиторией? Нет! Не слышали", - возмущенно обратилась блогерша.

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