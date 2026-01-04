Цымбалюк сделал откровенное заявление об отношениях с победительницей 'Холостяка'

Актер также признался, что помешало им построить отношения.

Известный украинский актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк высказался об отношениях с победительницей проекта Надин Головчук.

Он рассказал, что провел с моделью не так много времени на реалити. Поэтому, после финала они начали ближе знакомиться друг с другом.

"Мы не так много времени провели вместе. Вот реально, если посчитать по часам, то это часов 15 я провел с Надин вместе в проекте. 15 часов, понятно, что под пристальным руководством, наблюдением камер и продюсеров, человек, как ни крути, не может быть собой на 100%. Даже на 50% быть собой ему тяжеловато. Мы закончили проект. У нас была общая такая, как это называют киношники, шапка, где все празднуют завершение съемок. Вот и мы просто знакомились ближе, мы разговаривали, смеялись", - отметил Тарас в проекте Okay Eva.

Цымбалюк также признался, что после финала они с Надин разъехались. Некоторое время пара пыталась поддерживать общение, но позже вместе решили, что этого мало.

"Были переписки, они были такие альтернативные: "Привет, как твои дела?". Там их было не так много. Я решил написать ей, что нет смысла тратить время друг друга и на этом надо все закончить. И мы совпали во взаимности, что действительно это абсолютно не имеет никакого смысла", - подчеркнул актер.

Напомним, ранее Надин эмоционально высказалась об отношениях с Цымбалюком после финала.

