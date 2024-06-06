Знаменитость показал первые кадры в военной форме.

Знаменитый украинский писатель, рок-музыкант Сергей Жадан заявил, что он стал на защиту страны в рядах Вооруженных сил Украины. Он поделился первыми фото в военной форме и рассказал, где служит.

В марте по сети распространялась информация, что Жадан мобилизовался в Национальную гвардию Украины, однако сам писатель официально объявил о своем решении только сейчас.

По словам Сергея, он присоединился к 13 бригаде Нацгвардии "Хартия". В своем Instagram знаменитость уже успел поделиться с поклонниками фотографией в военной форме и оружием рядом.

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"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу обучение. Служу украинскому народу", - сообщил рок-музыкант.

Что известно о Сергее Жадане

Сергей Жадан - известный писатель и переводчик, а теперь и военнослужащий. Он также является фронтменом популярных музыкальных групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма".

В его творчестве известные романы "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Интернат", поэтические сборники "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Скрипниковка".

Также он является общественным активистом. До вступления в ВСУ, Жадан оказывал волонтерскую помощь военным. Более того, он даже основал благотворительный фонд, который помогает культурным и образовательным организациям.

В 2022 году писатель был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе комитетом литературоведческих наук польской академии наук. В этом же году он оказался в списке культурных деятелей немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Также Сергей получил Премию мира немецких книголюбов. В то же время польское издание Gazeta Wyborcza назвала Жадана "Человеком года". Кроме того, среди его достижений англоязычный перевод романа "Интернат", который получил Литературную премию Европейского банка реконструкции и развития.

Напомним, ранее украинская режиссерка Елена Апчел пополнила ряды ВСУ. Она уже проходит военные учения.

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