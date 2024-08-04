Волонтер рассказал о работе своего благотворительного фонда.

В прошлом ведущий, а сейчас волонтер и общественный деятель Сергей Притула заговорил о мобилизации. Он ответил, готов ли стать на защиту страны с оружием в руках.

Как известно, у Притулы есть отсрочка от службы, поскольку у него трое детей. По словам знаменитости, он пока не планирует добровольно мобилизоваться, потому что его фонд является очень результативным и он больше помогает Украине, находясь в тылу. Однако, как говорит Сергей, если в Украине изменятся законы и его отсрочка не будет действительной, то он мобилизуется.

"В январе 2024 года я пришел в ТЦК, прошел ВЛК, получил отсрочку как многодетный отец. И собственно нахожусь в состоянии ожидания и готовности. Если изменится что-то в законодательстве, или если государство примет какие-то новые правила и скажет "алга", - то значит "вперед". По состоянию на сегодня, я просто вспоминаю реакцию военных, когда был мобилизован руководитель военного направления нашего фонда. Откровенно, радости ни у кого из военных это не вызвало. Потому что Рома Синицын реально разбирался во всем, что происходит на 1200 километров линии боевого соприкосновения. Верифицировал запросы по максимальной актуальности для всех подразделений. Когда его мобилизовали, ну ок, подразделение аэроразведки получило хорошего юнита. Для сотен крупных подразделений потерялось на определенный период времени коммуникационное звено", - отметил общественный деятель в интервью для "Укринформа".

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Волонтер поделился, что почти все мужчины из его семьи служат. Поэтому он сам неоднократного задумывался над тем, чтобы пополнить ряды ВСУ. Но именно украинские защитники убедили его заниматься волонтерством.

"Мой старший брат пошел добровольцем с кордовцами, а два брата мои двоюродные - офицеры Вооруженных сил Украины, крестный сын - офицер Госпогранслужбы. И я такой, в моменте - мне надо. Но как раз военные стали теми людьми, которые меня убедили, что не нужно делать поспешных решений, нужно заниматься тем, чем ты занимался все эти годы до полномасштабного вторжения. И учитывая, еще раз говорю, на результаты работы фонда, мне кажется, что по крайней мере по состоянию на сегодня говорить о подобных вещах преждевременно", - добавил Притула.

Напомним, ранее Сергей Притула впервые показал двух дочерей и рассказал, как учит их уважать военных.

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