Знаменитости слышали громкие взрывы и поблагодарили за работу силы ПВО.

В ночь на 25 ноября российские оккупанты запустили по Украине рекордное количество "шахедов". Основным направлением атаки стал Киев. Немало украинских звезд провели ночь в укрытиях.

УНИАН собрал реакции звезд на циничный террор захватчиков.

Реакции звезд появлялись еще ночью, когда украинская столица вздрагивала от взрывов. Несмотря на это украинские знаменитости верили в силы ПВО.

Ночью из-под одеяла на связь вышла телеведущая и интервьюерка Маша Ефросинина. "Как же хочется, чтобы исчезла отс*сия. В принципе этого всегда хочется, но в такие страшные ночи особенно. Верю в наши силы ПВО", - отметила она.

Подобной фотографией поделилась и актриса Ольга Сумская. Она показала фото с собакой и отметила, что верит украинским силам ПВО.

"Господи, вся надежда на наших родных соколиков - ПВО", - отметила Сумская.

В то же время актриса Ксения Мишина вместе с сыном Платоном во время тревоги пряталась в уборной.

"Вот так ночка. Малого под крыло. И снова welcome to the toilet. На многих интервью меня спрашивают: "Как реагирует малый?". Так вот сегодня ночью: "Мам, не волнуйся, наши отобьются стопудово", – написала Ксения.

В то же время телеведущий Григорий Решетник вместе с тремя детьми и женой провел тревожную ночь на паркинге. Он отбоя он поблагодарил силы ПВО и похвалил детей за стойкость.

"Вся ночь в паркинге - наши дети героические и несокрушимые, как Украина. Одержим победу!",- написал Решетник.

Певица Настя Каменских опубликовала данные о том, что силы ПВО уничтожили почти все запущенные "шахеды" и поблагодарила воинов за работу.

В то же время ведущий и комик Андрей Бедняков отметил, что Россия не отказалась от тактики оставить украинцев без тепла и света.

"Наверное, огорчу вас, но это будет чаще. Потому что их террористическая идея, оставить нас без света и тепла, никуда не делась", - отметил Бедняков, напомнив, что в зонах боевых действий ночи бывают еще громче, чем в Киеве.

Кроме того, он отметил, что Россия атаковала Киев в День памяти жертв Голодомора. "Это все, что надо знать о России", - добавил комик.

Певица Джамала эмоционально прокомментировала циничную атаку на Киев. Она распространила фото последствий атаки и добавила тег "Россия – террористическое государство".

"Самая масштабная атака беспилотников на Киев сегодня утром. В столице остались без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Пострадали 5 человек. Самому младшему ребенку – 11 лет, самому старшему пострадавшему - 65", - отметила артистка.

Телеведущая и блогер Леся Никитюк отреагировала на громкую ночь с юмором. Она опубликовала свою фотографию в костюме бутерброда и поблагодарила воинов за эту ночь.

Ночная атака дронов - что известно

Сегодня, 25 ноября, оккупанты ночью устроили очередную атаку дронов на столицу. В Киеве воздушная тревога длилась более 6 часов. Незначительные повреждения зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах Киева.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 25 ноября россияне выпустили рекордное количество ударных БПЛА "Shahed". Всего зафиксированы пуски около 75 "шахедов" с двух направлений – Приморско-Ахтарск и района Курской области РФ. Основное направление удара - Киев.

