Враг запускал дроны в несколько волн и с разных направлений.

Сегодня ночью, 25 ноября, оккупанты устроили очередную атаку дронов на Киев. Начальник Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона сообщил об уничтожении более 40 воздушных целей силами ПВО.

"Есть только предварительная оперативная информация, это уже четвертая атака вражеских БПЛА на Киев за месяц. Это нападение дронов стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения. Силами и средствами воздушной обороны было поражено более четырех десятков воздушных целей", - заявил Шаманов.

По его словам, противник применил барражирующие "шахеды". Было несколько волн запусков, которые были с разных направлений.

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"Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Основное направление удара-Киев", - добавили в ВС ВСУ.

Как пишет командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, в Северной операционной зоне Силами обороны Украины было уничтожено 55 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед".

"Из них 28 БПЛА были уничтожены мобильными огневыми группами противовоздушной обороны, оснащенными крупнокалиберными пулеметами, ПЗРК и зенитными пушками. В частности, на Сумском направлении уничтожено 7 ударных дронов, на Черниговском - 4 дрона-камикадзе, а на Киевском - 17 вражеских БПЛА", - отметил он.

В КМВА сообщили, что в столице тревога длилась более 6 часов. Незначительные повреждения зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах Киева.

В Соломенском районе в результате падения обломков есть двое пострадавших - у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации. Кроме того, в 5-этажном доме произошло разрушение на втором этаже, выбиты стекла с первого по пятый этаж. Спасатели достали из-под завалов двух женщин. В этом же районе произошло возгорание на территории детского сада и на другой локации – в нежилом помещении на площади 100 м2.

Впоследствии в КМВА уточнили, что было поражено более шести десятков воздушных целей.

Война в Украине - атака дронов

Российские оккупанты снова атаковали Украину с помощью БПЛА. Дроны появились на нашей территории около 3 ночи, а уже через час начала работать ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов" в ночь на 25 ноября.

"Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора - геноцида. Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать. Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все. Но работаем дальше, чтобы усилить нашу ПВО", - подчеркнул он.

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