По словам девушки, у маленькой Элизы держится температура.

Жена победителя известного вокального шоу "Голос страны" Романа Сасанчина - Иванна - пожаловалась на проблемы со здоровьем трехлетней дочери Элизы.

Не секрет, что сейчас девушка находится в Польше. За границу она решила поехать с ребенком на зимний период. Однако в своем Instagram рассказала, что дочь заболела. У Элизы поднялась высокая температура и появился кашель.

"Самое ценное в этой жизни - это здоровье. Хуже всего - это когда болеет твой ребенок. У меня сердце на работе останавливалось от переживаний, Элиза всю ночь температурила и удалось температуру сбить только до 38. Сегодня в течение дня снова сильно температурит", - написала Иванна в своем Instagram.

Видео дня

Она также добавила, что не понимает, почему дочь заболела. По словам жены Сасанчина, причина может быть в климате Польши, который не подходит маленькой Элизе.

"И это не от садика. Предыдущие разы, когда мы были в Польше, малышка постоянно болела. Я не знаю, что в Польше за климат, но он не всем людям подходит. Она пару минут назад играла, а сейчас снова температура, ее трясет, вся кожа покрыта мурашками. Она уснула, я дала лекарства, но температура сбивается ненадолго. Это уже третий антибиотик за месяц", - отметила Иванна.

Позже она сообщила, что ходила с дочкой к врачу. У девочки недавно была гнойная ангина, поэтому, по словам медработника, вероятно она вернулась к Элизе снова.

Что известно о Романе Сасанчине

Певец принимал участие в шоу "Голос. Дети" и "Голос страны". В десятом сезоне второго проекта он победил. В 2020 году Роман начал встречаться с девушкой Иванной, позже они сыграли свадьбу. Через год у них родилась дочь Элиза.

Напомним, ранее победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин честно ответил, почему он не на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: