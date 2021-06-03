По словам певца, первые полгода они лишь переписывались в Instagram.

Известный пуэрто-риканский поп-исполнитель Рики Мартин откровенно рассказал о знакомстве и первой встрече со своим мужем – шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Они в браке уже четыре года.

Подробностями судьбоносных событий в своей жизни Мартин поделился в интервью People.

По его словам, познакомился он со своим партнером в 2016 году в Instagram. Долгое время они обсуждали искусство в переписке.

«Мне очень понравилось его искусство, но я также подумал про себя: «Боже мой! Ты самый красивый мужчина, которого я когда-либо встречал». Мы переписывались в Instagram в течение шести месяцев, вполне платонически», – рассказал Рики Мартин.

Потом он полетел в Лондон, где жил Йосеф, и при первой встрече с ним понял, что это судьба:

«Я увидел его, я сказал: «О боже, я женюсь на нем». Интересно, что мысли Джвана в тот момент были идентичными. Он самый романтичный мужчина, которого я встречал».

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Автор: Катерина Шварц