Бьянка Цензори пока не комментировала разрыв с артистом, но он сам уже спел об этом в новой песне.

Известный американский рэпер Канье Уэст, у которого обнаружили новое психическое расстройство, сообщил о расставании со второй женой - австралийской моделью Бьянкой Цензори. О разрыве отношений с любимой исполнитель спел в новой песне.

Слухи о разводе пары после трех лет в браке уже длительное время распространяются по сети. Сами звезды подогрели слухи об этом, отписавшись друг от друга в Instagram. Долгое время рэпер не комментировал ситуацию, но решил сделать это с помощью творчества.

Как пишет издание Daily Mirror, артист написал новый альбом "Ww3", в который вошел трек "Bianca", посвященный модели. В нем знаменитость поделился своими переживаниями после расставания с Цензори.

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В композиции Канье Уэст поет о том, что модель сбежала от него после нескольких неудачных попыток отправить мужчину на лечение. Вероятно, причиной этого стал аутизм у звезды, из-за которого он часто не контролировал свои эмоции. Он обращается к жене в песне и умоляет ее вернуться.

"Моя крошка, она сбежала. Но сначала она попыталась отправить меня в больницу. Я не пошел в больницу, потому что я не болен, я просто не понимаю этого", - говорится в тексте песни.

Рэпер рассказал, что Бьянка ушла от него из-за его скандальных постов в соцсети Х (Twitter). По его словам, они вызывают у женщины панические атаки, из-за чего сейчас они живут отдельно.

В феврале этого года знаменитость опубликовал серию оскорбительных и антисемитских постов. После этого также закрыли его сайт на Shopify, где он продавал одежду с фашистской символикой, а агент прекратил с ним сотрудничество.

Отметим, что Уэста и Цензори уже не впервые подозревают в разводе. Впервые о разрыве пары заговорили в октябре прошлого года. Тогда инсайдеры сообщали, что супруги переживают кризис в отношениях и оказались на грани развода, поскольку не знали, как его преодолеть. Позже слухи об их разрыве распространились после появления звезд на красной дорожке "Грэмми", где Бьянка показалась полностью обнаженной. Иностранные СМИ писали, что исполнитель и модель поссорились после инцидента и решили разойтись.

Напомним, ранее стало известно, что Ким Кардашьян хочет лишить Канье Уэста родительских прав. Инсайдеры раскрыли подробности такого решения женщины и что стало причиной этого. Они утверждают, что она недовольна эпатажным поведением бывшего и убеждена, что он негативно влияет на сыновей и дочерей.

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