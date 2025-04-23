Женщина призналась, как боролась с раком.

Мать известной американской певицы Бейонсе - Тина Ноулз - рассказала о своем онкологическом заболевании.

Как пишет издание Page Six, у женщины диагностировали рак груди. Об этом сама Тина рассказала публично в программе "CBS Mornings". Она призналась, что из-за пандемии пропустила осмотр у маммолога и не держала это на контроле дальше. А в прошлом году, когда 71-летняя женщина наконец попала к врачу, то узнала о двух опухолях в груди. Одна была доброкачественной, а другая - нет.

"Я всегда старалась заботиться о себе. Я просто не могла в это поверить", - вспомнила тот момент мать певицы.

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Летом Тине срочно сделали операцию по удалению раковой опухоли. И хотя, по словам женщины, она сильно нервничала, все прошло успешно. Ее поддерживала звездная дочь с семьей. Но через некоторое время у матери Бейонсе развилась серьезная инфекция, однако сейчас она чувствует себя уже лучше.

"У меня все отлично. Я свободна от рака и невероятно счастлива, что Бог позволил мне обнаружить его на ранней стадии", - подчеркнула Тина.

Напомним, ранее украинская певица Наталья Фалион рассказала о состоянии внучки, которой диагностировали рак.

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