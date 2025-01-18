FIЇNKA также назвала источники своих доходов.

Украинская певица FIЇNKA, которую украинцы недавно выбрали десятой участницей Нацотбора на "Евровидение-2025", рассказала о своих заработках во время войны.

По словам артистки, сумма бывает разной, ведь все зависит от многих факторов. Однако она все же смогла назвать, что именно ей приносит доход и в каком размере.

"Реклама, корпоративы, концерты, роялти - четыре составляющие, на которых держится украинский артист. И может даже без продюсерства сам себя обеспечить. Но говорю честно: всегда мало, всегда не хватает и хочется больше. Но работаем. Зависит от месяца - где-то до 3 тысяч долларов", - призналась FIЇNKA в интервью Славе Демину.

Также певица ответила на частый вопрос о финансировании участия на международном песенном конкурсе "Евровидение". Она отметила, что пока рано об этом говорить, а если все же победит на Нацотборе, то будет действовать так:

"Давайте сначала пройдем, а потом будем думать, где брать деньги. Семья у меня большая - скинемся, если надо. Дальше разберемся".

Напомним, недавно звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк рассекретила, сколько зарабатывает и тратит в месяц.

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