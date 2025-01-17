Актриса ответила, получала ли она предложения от богачей о ее финансировании.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Слід" Антонина Хижняк рассказала о своих заработках и расходах на месяц. Артистка поделилась, где берет деньги во время войны и ответила, получала ли предложения от состоятельных мужчин о финансировании.

В интервью для Славы Демина кинозвезда указала, что сейчас наибольший доход ей приносит актерство и дубляж. Также она зарабатывает на рекламе в соцсетях, правда, эти деньги не являются большими.

В то же время Антонина не стала называть точную сумму, которую зарабатывает в месяц, она говорит, что ей сложно подсчитать средний заработок. Дело в том, что у нее нестабильный график работы, из-за которого ежемесячно она может получать разные суммы.

Что касается расходов, то в месяц Хижняк тратит не менее 40 сорок тысяч гривен, которые закрывают ее базовые потребности и сына. В частности, актриса живет на съемной квартире, которая обходится ей в 16 тысяч гривен в месяц. Также в эти 40 тысяч входят расходы на обслуживание авто, топливо, продукты, одежда.

"Я зарабатываю честным трудом. У меня нет папиков или спонсоров. Я свободно себя чувствую, потому что никому ничего не должна. Я сама себе прокладываю этот путь. Да, он иногда тяжелый, бывает не выдерживаешь. Но сойти с дистанции - нет. Я упрямая. Я давно много работаю над воплощением своих мечт", - подчеркнула артистка.

Также Хижняк поделилась, что в своей жизни она никогда не сталкивалась с так называемой "элитой" украинского общества. Актриса очень рада этому, ведь сама построила свою карьеру и достигла большого успеха без посторонней помощи. От состоятельных мужчин предложения о финансировании также она не получала. Антонина всегда старалась держаться в стороне от такого.

Напомним, ранее Антонина Хижняк впервые назвала причину завершения своих отношений с бывшими. Актриса также призналась, общается ли со своими экс-возлюбленными.

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