53-летняя обнаженная модель Playboy возбудила позой на коленях (фото)
10:51, 20 июля 2020Звезды
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Памела Андерсон опубликовала новое фото.
Андерсон возбудила фанатов / instagram.com/pamelaanderson
53-летняя известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на кровати.
На одном из фото женщина предстала в обнаженном виде, лежа на белоснежной постели. На другой фотографии звезда стоит на коленках и показывает изгибы тела. Фанатам понравились новые снимки Памелы и они отметили, что она выглядит как королева.
Памела показала попу / instagram.com/pamelaanderson
Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson
Как сообщал УНИАН, огненная Памела Андерсон в купальнике покорила своей точеной фигурой.
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