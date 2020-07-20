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53-летняя обнаженная модель Playboy возбудила позой на коленях (фото)

10:51, 20 июля 2020
Звезды
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Андерсон возбудила фанатов / instagram.com/pamelaanderson

На одном из фото женщина предстала в обнаженном виде, лежа на белоснежной постели. На другой фотографии звезда стоит на коленках и показывает изгибы тела. Фанатам понравились новые снимки Памелы и они отметили, что она выглядит как королева.

Памела показала попу / instagram.com/pamelaanderson

Памела показала фото / instagram.com/pamelaanderson

Как сообщал УНИАН, огненная Памела Андерсон в купальнике покорила своей точеной фигурой.

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