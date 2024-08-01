В новом выпуске шоу "Полевая кухня" его ведущая Оля Полякова посетила одну из частей Национальной гвардии Украины.

На YouTube-канале Оли Поляковой вышла новая серия кулинарного шоу, где военные ВСУ демонстрируют свой талант приготовления пищи в полевых условиях. "Полевая кухня" - это проект, цель которого продемонстрировать умение украинцев создавать кулинарные шедевры в условиях войны. А еще "Полевая кухня" и общение с Олей Поляковой - это прекрасная возможность для военных отвлечься от боевых будней во время отдыха и ротации.

Первый выпуск шоу, в котором певица посетила бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", уже имеет более 200 тысяч просмотров на YouTube-канале звезды.

На этот раз защитники готовили банош с брынзой, генеральским салом и курицей в маринаде, а также гречневую кашу с белыми грибами и ребрами в маринаде. Полякова традиционно следила за процессом приготовления блюд на кухне, проводила конкурсы, ближе знакомилась с защитниками и расспрашивала воинов о мечтах, которые они планируют воплотить после войны.

"Хочу открыть собственный ресторан в Славянске", - говорит участник проекта по имени Дмитрий.

"Я останусь после войны военным. Мечта одна - чтобы война закончилась и дети были здоровы", - делится другой участник Виталий. Семья защитника провела два месяца в оккупации под Киевом, но, к счастью, смогла выехать в безопасное место.

Командир роты Денис родом из Крыма. Мужчина делится, что звонит только родителям, а с другими родными почти не общается, ведь они считают его предателем.

"Я присягу не изменил, предан украинскому народу. У меня одна мечта - солнечный Крым, и он будет наш", - убежден военный.

Побратимы участников методом голосования выбрали лучшее блюдо. Победила гречневая каша с белыми грибами и ребрами в маринаде. Финалом вкусного обеда стал импровизированный концерт от Оли Поляковой.

Во время визита к защитникам артистка не упустила возможности повысить свою осведомленность в военном деле. Звезда посетила тренажерный комплекс, где учатся курсанты управлению настоящим танком. Симуляторы максимально приближены к реальным условиям, в которых солдаты оказываются во время боя. Певица в современном тренажере овладела навыками танкиста и даже приняла участие в виртуальном бою с противником.

Напомним, ранее Оля Полякова показала свой роскошный отдых в Каннах.

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