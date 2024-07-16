Украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых в Канны. Там она уже успела сделать несколько ярких фотографий, которыми поделилась со своими подписчиками.
Так, на снимках она позировала в двух летних образах. На одном фото она предстала в купальнике, а на другом - в мини-платье. Оба "лука" она дополнила соломенной шляпкой.
- "Одна шляпа - два стиля, какой больше подходит?" - спросила у поклонников звезда.
- Комментаторы разделились на два лагеря. Но все же сошлись во мнении, что Оля прекрасно выглядит на свой возраст.
- "Подходят оба стиля. Ведь в первом вы сексуальная и с перчинкой, а во втором нежная и хрупкая, словно цветочек"
- "Оба образа супер"
- "Первый, как шедевр позитива, открытости и лета. Второй, когда желательно себя спрятать от наших постоянно ищущих любимую звезду глаз"
- "Очень красиво, особенно шляпка"
Напомним, ранее Оля Полякова публично призналась, какой у нее сейчас вес. Знаменитость похвасталась формами и рассказала о своих достижениях в спорте.
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По словам артистки, ее рост составляет 180 см. Исполнительница говорит, что сейчас она в своей идеальной форме, как для ее параметров.