Она также заговорила об усыновлении ребенка.

Украинская певица Оля Цибульская, которая воспитывает 9-летнего сына Нестора, ответила, планирует ли еще пополнение в семье.

Недавно ходили слухи, что артистка якобы беременна. Однако она отметила, что сейчас не в идеальной форме и планирует худеть. Хотя Цибульская не зарекается, что когда-то захочет снова родить.

"Я не против стать мамой во второй раз, но это не плановая поездка в Буковель. Это чудо появления нового человека. Поэтому доверяю судьбе", - сказала Оля в интервью изданию Фокус.

Видео дня

Она также добавила, что думала с мужем и об усыновлении ребенка. Пока супруги еще не решились на важный шаг, но певица активно участвует в благотворительных мероприятиях для детей-сирот и мечтает каждому подарить тепло.

"Тема усыновления меня очень волнует. Поэтому я присоединилась к инициативе Инны Мирошниченко и благотворительного фонда, направленной на поддержку детей из детских домов. Для многих детей праздник - это не о подарках под елкой, а о мечте найти свою семью. Мы хотим подарить им веру в чудо".

К слову, Оля Цибульская уже много лет в браке с Сергеем Грисюком, которого она долгое время не показывала публично. В 2015 году у пары родился первенец - сын Нестор.

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась, что едва не развелась с мужем из-за советов коллег.

Вас также могут заинтересовать новости: