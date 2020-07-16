"Фурор": певица Оля Бузова обнажилась для мужского глянца

Бузова снялась на обложку журнала Playboy.

Российская певица Оля Бузова снялась в пикантной фотосессии для глянцевого журнала Playboy.

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Бузова снялась для обложки глянца в белых трусах, а грудь едва прикрыла закрученной кофтой. Стоит отметить, что ярким акцентом стал пирсинг в пупке.

"Фурор. Секси наша", "Огонь. Это очень жаркая фотосессия", "Нереалка", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Бузова стала "Человеком года" в Беларуси за снимок в полуголом виде.

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