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"Фурор": певица Оля Бузова обнажилась для мужского глянца

18:23, 16 июля 2020
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Бузова показала фото / instagram.com/buzova86

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Бузова снялась для обложки глянца в белых трусах, а грудь едва прикрыла закрученной кофтой. Стоит отметить, что ярким акцентом стал пирсинг в пупке.

"Фурор. Секси наша", "Огонь. Это очень жаркая фотосессия", "Нереалка", - написали фанаты.

Бузова показала фигуру / instagram.com/buzova86

Как сообщал УНИАН, Бузова стала "Человеком года" в Беларуси за снимок в полуголом виде.

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