Бузова стала "Человеком года" в Беларуси за снимок в полуголом виде (фото)

Певица обогнала по голосам бывшего мэра Витебска.

Скандальная российская певица Ольга Бузова неожиданно для жителей Беларуси стала «Человеком года» города Витебска.

Читайте также"Дешевая шал*ва": певица Бузова в костюме из секс-шопа шокировала поклонников (фото)Как отмечается в сообщении на одном из Instagram-аккаунтов певицы olgabuzova_news, Бузова «победила с огромным отрывом».

«Певица обогнала по набранным голосам бывшего мэра города больше чем в 100 раз», – говорится в сообщении.

Правда, далеко не все подписчики певицы пришли в восторг от такой новости. «Ужас», «Она что из Витебска?», «Зачем фото с задницей? Без этого никак», – пишут в комментариях пользователи.

Известно, что конкурс устроило местное издание «Народныя навiны Вiцебска». Редакция отобрала несколько фотографий, которые, по их мнению, способствовали популяризации города, и организовала интернет-голосование. Среди снимков был и кадр с Бузовой. На нем Ольга стоит в откровенном наряде на площади Витебска.

За это фото проголосовали около 7 тысяч человек (57% голосов).

Ранее УНИАН писал, как, по сообщению местных СМИ, на концерте в Брянске Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал.