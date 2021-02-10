Модель показала пикантное фото / instagram.com/oliviaculpo
Популярная модель Оливия Калпо обнародовала в социальной сети Instagram пикантный снимок.
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Девушка позирует в одних лишь белых трусиках возле скал на берегу моря. При этом грудь у нее была полностью обнажена. Видимо Оливия решила оставить некую загадку и прикрыла ее рукой.
Стоит отметить, что Калпо обладает стройной фигурой. Девушка следит за своим питанием и регулярно занимается спортом, чтобы всегда поддерживать себя в форме.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/oliviaculpo
Кто такая Оливия Калпо:
- Оливия родилась 8 мая 1992 года в Кранстоне
- 18 сентября 2011 года Калпо победила в конкурсе Мисс Род-Айленд США 2012
- 3 июня 2012 года Оливия представляла штат Род-Айленд на конкурсе Мисс США 2012 в Лас-Вегасе, Невада, и в итоге победила
- Оливия Калпо выиграла титул Мисс Вселенная 2012
- Имя Оливии - победительницы Мисс США 2012, которая представляла штат Род-Айленд, и Мисс Вселенная 2012 было увековечено на одной из улиц Кранстона. Городской совет одобрил резолюцию, назвав именем победительницы конкурса красоты часть Альберт-авеню «Путь Оливии Калпо»
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