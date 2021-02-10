Оливия Калпо обладает стройной фигурой.

Популярная модель Оливия Калпо обнародовала в социальной сети Instagram пикантный снимок.

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Девушка позирует в одних лишь белых трусиках возле скал на берегу моря. При этом грудь у нее была полностью обнажена. Видимо Оливия решила оставить некую загадку и прикрыла ее рукой.

Стоит отметить, что Калпо обладает стройной фигурой. Девушка следит за своим питанием и регулярно занимается спортом, чтобы всегда поддерживать себя в форме.

Кто такая Оливия Калпо:

Оливия родилась 8 мая 1992 года в Кранстоне

18 сентября 2011 года Калпо победила в конкурсе Мисс Род-Айленд США 2012

3 июня 2012 года Оливия представляла штат Род-Айленд на конкурсе Мисс США 2012 в Лас-Вегасе, Невада, и в итоге победила

Оливия Калпо выиграла титул Мисс Вселенная 2012

Имя Оливии - победительницы Мисс США 2012, которая представляла штат Род-Айленд, и Мисс Вселенная 2012 было увековечено на одной из улиц Кранстона. Городской совет одобрил резолюцию, назвав именем победительницы конкурса красоты часть Альберт-авеню «Путь Оливии Калпо»

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Автор: Диана Могилевич