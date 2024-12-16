Антонина Паперная продолжает жить и работать в России, несмотря на военное вторжение РФ в Украину.

Муж Ольги Сумской Виталий Борисюк рассказал о сложной ситуации, в которой оказалась его падчерица Антонина Паперная. Дочь Ольги Сумской от первого брака живет и работает в России, и, несмотря на войну, не может вернуться в Украину.

Борисюк отметил, что Антонина не может просто так уехать из России, поскольку там у нее муж, дети и дом. Он также считает, что ее не выпустят из страны с двумя детьми.

"Если бы действительно эту ситуацию просканировали и поняли, что нельзя просто так взять и с двумя детьми куда-то уехать, когда у тебя дом и вся жизнь там. И как она с ними уедет? Их просто не выпустят! То есть ей бросить все и уехать оттуда? А давайте будем говорить, сколько там миллионов украинцев осталось там, которые там до сих пор работают", - сказал Борисюк.

Муж Ольги Сумской также признался, что ему, как и его жене, перепадает хейт из-за того, что Антонина остается в России. Он подчеркнул, что отношение к Антонине у него такое же, как и к родной дочери.

"Тоня для меня как родной ребенок, потому что я с ней с полугодовалого возраста. Тоня с года меня уже называла папой. Тоня для меня - это полноценный второй ребенок. Я так же переживаю и волнуюсь за все, что происходит. Хейт перепадает и мне, не только Оле!" - поделился актер.

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Напомним, что Ольга Сумская рассказала об отношениях с дочерью, которая живет в России.

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