Звезда кулинарного шоу объяснила, что приносит ей доход.

Известная украинская шеф-повар, победительница и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская откровенно рассказала о своих заработках во время войны. Кулинарный эксперт раскрыла не только, сколько зарабатывает ежемесячно, но и поделилась, сколько тратит на себя и свою дочь.

Как известно, у Ольги есть 10-летняя дочь Вера от первого брака с мужем Иваном Кобецом. Пара развелась в 2020-м. После разрыва бывший знаменитости уехал за границу, поэтому большинство потребностей дочери Мартыновская обеспечивает своими силами. На базовые потребности свои и девочки звезда "МастерШефа" ежемесячно в среднем тратит по 4 тысячи долларов.

В эту сумму входит зарплата для няни, занятия дочери и расходы на другие бытовые вещи. В то же время откладывать какую-то часть заработанных денег повару удается не всегда, но она старается это делать, поскольку мечтает о собственном жилье.

Видео дня

"Няня, логистика, все занятия, я в месяц, пожалуй, трачу где-то четыре (тысячи долларов - УНИАН). Так и получается. Очень сильно стараюсь (откладывать - УНИАН), потому что хочется же крышу над головой", - поделилась Ольга в интервью Славе Демину.

По ее словам, ее средний заработок составляет примерно 5 тысяч долларов. Эта сумма колеблется в зависимости от количества проектов в жизни эксперта. Сейчас ей приносят доход съемки в "МастерШефе", собственные курсы, на которых она учит кулинарии, и кулинарные книги ее авторства.

"Вот 5 - хорошая цифра. То больше, то меньше, от проекта к проекту. Но я еще много трачу. Я, например, сейчас создаю курс академии своей кулинарной, я много вкладываю. Потом книгу пишешь, опять много вкладываешь", - отметила Мартыновская.

Напомним, ранее Мартыновская раскрыла причину развода с отцом своей дочери после пяти лет в браке. Знаменитость призналась, что брак с бывшим распался по ее инициативе. В то же время ее экс-супруг - Иван Кобец - был против развода и настаивал на сохранении семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: