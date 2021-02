В 2009 году у Бьянко и Мэнсона начались отношения.

Британская актриса Эсме Бьянко обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии.

В 2009 году Мэнсон пригласил ее на съемки клипа «I Want to Kill You Like They Do in the Movies», в котором она должна была играть жертву насилия. По её словам, насилие над ней оказалось настоящим.

После съемок у Бьянко и Мэнсона начались отношения, и через какое-то время она переехала к музыканту.

Женщина заявила, что после переезда он начал полностью контролировать ее жизнь - запрещал выходить из квартиры, контролировал ее круг общения, избивал и унижал её. Она говорит, что чувствовала себя заключенной.

После того как он преследовал ее по квартире с топором, актриса сбежала из его дома.

Эсме Бьянко получила известность благодаря роли проститутки Рос в телесериале «Игра престолов».

Обвинения Мэрилина Мэнсона в насилии: что известно

Началось все с того, как актриса Эван Рейчел Вуд обвинила своего бывшего возлюбленного в издевательствах и сексуальном насилии.

После публикации Вуд с обвинениями в адрес музыканта выступили еще четыре женщины - Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриелла

Сам Мэнсон назвал заявления своих бывших партнерш искажением реальности

