Украинская певица поделилась неожиданной новостью - она удочерила двух детей.

Народная артистка Украины Наталья Могилевская в предновогоднюю ночь на сцене "95 квартала" призналась, что стала мамой.

48-летняя артистка уже давно мечтала стать мамой, однако, как она говорила ранее, в приоритете у нее была все же музыкальная карьера.

Сейчас же она решилась на этот ответственный шаг. Как призналась певица в программе "Квартал 95", она усыновила двоих детей - 2 и 10 лет.

После выступления ведущий Евгений Кошевой спросил у Могилевской, правда ли это та семья, которая к ней пришла в дом в начале войны и певица сняла их новом клипе, а потом рассказал, что это долгое время держалось в секрете - что Наталья усыновила двух девочек. На что певица отетила:

Две девочки. Два годика и десять"

Сквозь слезы она рассказала подробности о своих дочках:

Дети очень сильно травмированы. Например, Саша, моя доченька, несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто необходимо было время для того, чтобы почувствовать себя в безопасности, адаптироваться в новой семье, в столичную жизнь, и сегодня, если бы ты их увидел, ты бы их не узнал"

На вопрос Кошевого, можно ли ему показать залу фотографию, Могилевская согласилась, после чего снимок был выведен на экран:

Певица уточнила, что лица детей не показывает, потому что даже в школе не знают, что они были удочерены. "Это действительно большая тайна и тайной останется как можно дольше", - добавила Наталья.

Стоит отметить, что у Могилевской есть любимый человек, который во всем ее поддерживает. Вероятно, это решение они приняли сообща.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказывала, что больше 10 лет была одна. Из-за карьеры у нее не было времени строить личную жизнь. Однако, позже она об этом пожалела. Как рассказала артистка, она переживала по поводу того, что у нее не было детей.

Также певица сказал, что не сомневается в победе Украины:

Я свято верю в нашу победу. Я точно знаю, что придет день, когда мы возьмем все наши самопальные беспроводные лампочки, выйдем на улицы, осветим все дома, все города, чтобы даже из космоса весь мир увидел, что самая светлая точка планеты - наша Украина"

Ранее Могилевская рассказала о страшном зрелище во время удара РФ по Киеву, во время которого она очень испугалась.