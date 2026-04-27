Могилевская рассказала о первой работе 14-летней дочери

Артистка также рассказала, какая она мама.

Известная украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала об успехах своих дочерей.

По словам артистки, старшая дочь Мишель, которой 14 лет, уже успела поработать. В частности, девочка была помощницей тренера в детском лагере и ответственно отнеслась к этой роли.

"Старшая уже трижды ездила в лагерь, и в прошлом году она уже работала там помощником тренера. Так что они постоянно чему-то учатся, ищут профессию и себя", - отметила Могилевская в интервью "Ближче до зірок".

Наталья также откровенно высказалась о своем материнстве.

"Я не такая мама, которая лепит пирожки дома. Но я мама, которая организует команду из 12 человек, чтобы дети были лучшими. Но я и такая мама, с которой можно поехать кататься на скейте", – поделилась артистка.

К слову, в 2023 году певица рассказала, что удочерила двух сестер – Мишель и Софию. Лица девочек Наталья не показывает публично, а лишь иногда снимает их со спины. Известно, что старшая дочь занимается легкой атлетикой в профессиональном учреждении, а 5-летняя София ходит в детский сад. Воспитывать детей Могилевской помогает возлюбленный Валентин.

