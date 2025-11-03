Артисты много лет знакомы.

Известный украинский певец Дмитрий Монатик показал архивное фото с Натальей Могилевской.

На днях 50-летняя артистка поразила поклонников трюками на сцене во время сольных концертов в Киеве. Среди звездных гостей был и Монатик. Исполнитель поблагодарил за приглашение и выразил свое восхищение коллегой. А еще опубликовал совместный снимок, который был сделан 17 лет назад.

"From 2008 to 2025. Наша Легенда. Для меня это была большая честь - принять приглашение выступить на ваших концертах. Как вы невероятно двигаетесь, как поете, как мотивируете нас своим голосом оторваться от земли! Вы стали нотами души. Спасибо за все, что делаете", - написал Дмитрий.

К слову, на фото Наталье Могилевской примерно 33 года, а Монатику - 22.

Реакция сети

Поклонники засыпали комплиментами артистов под публикацией:

"Ой, какой кайф!"

"Космос! Мечтать точно не вредно"

"Невероятные"

"Очень классные".

Напомним, ранее певец El Кравчук показал редкие кадры с молодым Андреем Данилко и Натальей Могилевской.

