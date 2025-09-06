Мирослав Вантух также рассказал, какие дополнительные выплаты получает ежемесячно.

Выдающийся хореограф, народный артист Украины Мирослав Вантух, который возглавляет Национальный заслуженный ансамбль танца имени Павла Вирского, рассказал о своей пенсии и заработках.

86-летний мужчина признался, что кроме пенсии получает дополнительные выплаты. В частности, как почетный гражданин города Киева и за звание академика.

"Сколько лет я работаю, и пенсию получаю. И как почетный гражданин города Киева я тоже получаю стипендию. Как академик, я получаю стипендию, но там 4600 гривень. И когда ведешь правильный образ жизни, то оно как-то остается, и детям помогаешь иногда, и то, и се", - рассказал Мирослав Михайлович в интервью проекту "Наодинці".

Вантух также ответил, какую сумму пенсии получает ежемесячно. Об этом артист откровенно сказал так:

"24 000 гривень. Я еще и профессор, и академик, и стаж большой".

Напомним, ранее УНИАН писал о пенсиях известных украинских звезд. В частности, артисты Михаил Поплавский, Павел Зибров, Иван Попович, Иво Бобул, Алла Кудлай, а также дизайнер Алексей Залевский и продюсер Владимир Бебешко рассекретили суммы, которые получают ежемесячно от государства.

