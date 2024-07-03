Артисты надеялись на большие выплаты, однако некоторые все же не жалуются на жизнь.

Все мечтают о комфортной и обеспеченной жизни. Однако с наступлением пенсионного возраста многие украинцы надеются, что их опыт и стаж обеспечат хорошие ежемесячные выплаты от государства. Действительно ли это так и сколько денег получают звездные пенсионеры - читайте дальше.

Михаил Поплавский

Известный 74-летний поющий ректор Украины Михаил Поплавский на пенсии уже не первый год. Ранее в интервью Екатерине Осадчей мужчина рассказывал, что получает больше, чем другие украинцы его возраста.

"У меня помощники получают и пенсия "идет" сразу. Я даже не знаю, думаю, что получаю где-то около 16-17 тысяч". Видео дня

До войны Поплавский также получал дополнительные средства от концертной деятельности и собственных бизнесов. По словам мужчины, его прибыль составляла примерно 27 миллионов гривень в год. На сколько сейчас изменилась эта сумма - неизвестно.

Павел Зибров

А вот украинский певец Павел Зибров следит за изменениями собственной пенсии. В частности, 67-летний мужчина не скрывает, что надеялся на большую сумму, например, 50 000 гривен в месяц. Однако, когда он достиг пенсионного возраста, не так случилось, как думалось.

"Начиналось с 2500 гривень, потом 4000, а сейчас уже 8300. Более-менее. То я богатый человек, нормально, не жалуюсь. Но, честно говоря, пенсии такие убогие у нас", - рассказывал артист в интервью Анжелике Рудницкой.

Иван Попович

У народного артиста Украины Ивана Поповича тоже есть некоторые вопросы относительно размера своей пенсии. По словам 75-летнего артиста, этой суммы не хватает на банальные ежемесячные расходы на жизнь. Он получает 5 000 гривень и этого ему хватает на такие вещи:

"Мне этих денег хватает заправить машину и доехать из Закарпатья в Киев, и по дороге чаю выпить, потому что на поесть уже не хватит".

Однако он также отметил, что, к счастью, у него есть дополнительный заработок. Попович делает все, чтобы обеспечить собственную семью комфортной жизнью.

Иво Бобул

Певец Иво Бобул тоже надеялся на беззаботную пенсию. Но сейчас он получает 5 000 гривень в месяц и возмущается, что за его опыт в других странах артистам выплачивают значительно большие средства.

"В других странах такие артисты очень богаты. У нас просто никогда не ценили талант. Ой, за пенсию не говори. Мне стыдно", - подчеркнул Бобул в разговоре с ведущим Славой Деминым.

Алексей Залевский

Еще меньшую сумму выплат получает известный украинский дизайнер Алексей Залевский. Недавно 49-летний мужчина рассказывал, что у него есть пенсия из-за инвалидности - врачи обнаружили у него некроз костей. Однако сейчас Залевский безработный, поэтому живет только на деньги от государства.

"Я - пенсионер. Я не шучу! У меня официальная пенсия 2070 гривен. Вот так и живем".

Владимир Бебешко

Украинский музыкальный продюсер Владимир Бебешко тоже откровенно рассказал о своей пенсии. Оказалось, что 65-летний мужчина получает меньше двух тысяч ежемесячно.

"Я - почетный украинский пенсионер и получаю каждый месяц 1800 гривень пенсии. "Очень доволен". Это так оценило государство мою работу", - пожаловался Бебешко в интервью программе ЖВЛ.

Алла Кудлай

Но, если Бебешко не стесняется говорить о маленьких выплатах, то 69-летняя певица Алла Кудлай не хочет даже вспоминать о них. По словам артистки, сумма ее пенсии оставляет желать лучшего.

"О пенсии своей я молчу, потому что мне стыдно говорить, какая она. Не скажу, я покраснею", - рассказывала Кудлай в интервью Ростиславу Калацинскому.

Напомним, ранее известная украинская певица призналась, где берет деньги на жизнь во время войны.

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