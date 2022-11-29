В сети разгорелся настоящий скандал. Милу Кунис обвиняют в низком интеллекте.

Голливудская актриса Мила Кунис, поддержавшая Украину в начале полномасштабного вторжения, назвала борщ "русским супом".

В интервью Harper's BAZAAR она рассказывала о своем питании и что ей готовит мама. В ее рационе оказались украинские борщ и вареники, однако актриса назвала их русскими блюдами.

"Русская еда – это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно говорить о борще – русском супе со свеклой. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную рыбу или просто рыбу. Россияне, ой украинцы... Мы живем во времена, когда я больше не знаю, как себя называть", – сказала Кунис.

Реакция сети на высказывание Милы Кунис

"Ты можешь родиться в Украине, собрать 30 миллионов долларов помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians"

"Блин, аж грустно стало"

"Беспринципное животное, которое решило попиариться на тему Украины. Несколько лет назад Кунис рвала на себе рубашку и всем доказывала, что не имеет отношения к Украине и что она - россиянка"

"Там, видимо, с челюстью проблемы, эта кость давит на другое полушарие. Словно человек живет, что-то делает там, помогает, а не опорожняться в умывальник забывает"

"Человек с низким интеллектом. Просто стыд"

Как Мила Кунис поддерживает Украину

Мила Кунис и ее супруг Эштон Катчер активно поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. В начале марта звездная пара объявила о том, что открывает сбор денег для помощи Украинцам.

Им удалось собать 35 миллионов долларов, которые передали в благотворительный фонд Flexport.org и сервис по аренде жилья Airbnb.org. С помощью этих средств беженцам из Украины смогли предоставить бесплатное жилье и медикаменты.

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