Звездная голливудская семья помогает собирать деньги для Украины.

Актеры Мила Кунис и Эштон Катчер 3 марта запустили страницу GoFundMe с целью собрать $30 млн для организаций, которые помогают нуждающимся.

Пара опубликовала отчет о проделанной работе на странице Эштона Катчера. В видео Эштон и его жена-украинка Мила Кунис говорят, что уже собрали $20 млн для Украины и продолжают сбор.

"Спасибо всем, кто помог нам заработать $20 млн менее чем за неделю. Мы можем это сделать. Мы можем достичь нашей цели. Вместе. Потому что мы вместе с Украиной. #standwithukraine", - сказал актер.

Мила и Эштон поблагодарили всех, кто делеют пожертвования и говорят, что вместе мы большая сила, и эта поддержка сейчас очень много значит для них. Сами супруги сделали пожертвование Украине в размере $3 млн.

Напомним, что Мила Кунис родилась в Черновцах в 1982 году, а когда девочке было 8 лет, ее семья эмигрировала в США.